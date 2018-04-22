تسمية شوارع بمحافظة الخرج بأسماء شهداء الواجب

المناطق _ أشرف العصيمي

رأس محافظ محافظة الخرج مساعد الماضي إجتماعاً بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة الأستاذ صقر الدعجاني ومدير التعليم الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ومساعد رئيس البلدية المهندس / متعب آل قعيد لتسمية بعض الشوارع الهامة بالمحافظة بأسماء شهداء الواجب.

وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ بالحضور وأشار للتضحيات الذين يبذلها جنود أبناء هذا الوطن في حماية الدين و الوطن .

وبعد ذلك تم مناقشة الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة المقترح تسميتها الشوارع التالية :

شارع مزدوج بحي الورود يقع وسط الحي بإسم الشهيد بندر بن راشد بن رشيد الرشيدي

شارع مزدوج بحي الهداء يقع وسط الحي بإسم الشهيد محمد بن أحمد بن عبدالله هزازي

شارع مزدوج بحي الورود يقع وسط الحي بإسم الشهيد فيصل بن سعود بن فلاح السبيعي .