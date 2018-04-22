احدث الأخبار

تسمية شوارع بمحافظة الخرج بأسماء شهداء الواجب
منطقة الرياض
 تعليم مكة ينهي تجهيز وتأثيث ٤٣٠ عيادة مدرسية
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الرياض تتوصل للمتسبب بتحفيز طفل وإستخدام السلاح
أبرز المواد
 محافظ ينبع يترأس اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة نادي الفروسية بينبع
منطقة المدينة المنورة
 أمير عسير يزور المصابين بمستشفى عسير المركزي
أبرز المواد
 أمانة المدينة تستضيف ورشة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”
منطقة المدينة المنورة
 خالد الفيصل يطلع عليى أنشطة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
أبرز المواد
 صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 شاهد..لماذا يحتاج إسقاط الـ”درون” لإطلاق نار كثيف ؟
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تنظم ورشة عمل (حالات عقود العمل ومكافأة نهاية الخدمة).. صباح الأربعاء المقبل
المنطقة الشرقية
 48 طالبا وطالبة من تعليم تبوك يستهلون اختبارات التسريع
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء.. 695 ألف ريال لمشروع التخلص من النفايات و” المستنقعات ” بهجر سلوى
المنطقة الشرقية
الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

أبرز المواد
فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

أبرز المواد
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

أبرز المواد
الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

أبرز المواد

تسمية شوارع بمحافظة الخرج بأسماء شهداء الواجب

تسمية شوارع بمحافظة الخرج بأسماء شهداء الواجب
http://almnatiq.net/?p=570396
المناطق _ أشرف العصيمي

رأس محافظ محافظة الخرج مساعد الماضي إجتماعاً بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة الأستاذ صقر الدعجاني ومدير التعليم الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ومساعد رئيس البلدية المهندس / متعب آل قعيد لتسمية بعض الشوارع الهامة بالمحافظة بأسماء شهداء الواجب.

وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ بالحضور وأشار للتضحيات الذين يبذلها جنود أبناء هذا الوطن في حماية الدين و الوطن .

وبعد ذلك تم مناقشة الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة المقترح تسميتها الشوارع التالية :
شارع مزدوج بحي الورود يقع وسط الحي بإسم الشهيد بندر بن راشد بن رشيد الرشيدي
شارع مزدوج بحي الهداء يقع وسط الحي بإسم الشهيد محمد بن أحمد بن عبدالله هزازي
شارع مزدوج بحي الورود يقع وسط الحي بإسم الشهيد فيصل بن سعود بن فلاح السبيعي .

روابط ذات صلة

أمانة منطقة الرياض تقيم أول بطولة أحياء بحي النظيم

أمانة منطقة الرياض تقيم أول بطولة أحياء بحي النظيم
محطات الشعيبة تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه في العالم لخدمة ضيوف الرحمن

محطات الشعيبة تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه في العالم لخدمة ضيوف الرحمن
فريق عمل من مجلس منطقة الرياض يناقش احتياجات محافظة وادي الدواسر التنموية

فريق عمل من مجلس منطقة الرياض يناقش احتياجات محافظة وادي الدواسر التنموية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*