إفتتاح دورة مراقبي المساجد والصيانه بمحافظة ينبع وبدر والعيص

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بدءت اليوم بمحافظة ينبع الدورة الأساسية لمراقبي المساجد والصيانة في محافظات ينبع وبدر والعيص وذلك بمقر جمعية التنمية الأسرية بينبع والذي ينظمه معهد الأئمة والخطباء بالرياض بالتعاون مع فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ويستمر ثلاثة أيام وبحضور الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر مدير عام مكتب المستشارين بمكتب وكيل وزارة الشئون الإسلامية ورئيس المراقبين بوكالة وزارة الشئون الأسلامية الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز السريع ومدير فرع المساجد بينبع الأستاذ / على بن حسين أبو العسل ومراقبي المساجد بينبع وبدر والعيص حيث بدء االأفتتاح بالقران الكريم تلى ذلك المحاضرة الاولى للدكتور / عزام بن محمد الشويعرتحدث عن الامن الفكري ويتضمن مفهوم الامن الفكري ووسائل المحافظة على الامن وتعريف المشكلة وأثارها ومسائل مهمه في فقه الصلاة والاذان بعد ذلك محاضرة بالجانب الأداري القاءها رئيس المراقبين بالوزارة الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز السريع أشتملت على أهمية متابعة أعمال الصيانة بالمساجد والجوامع والتواصل مع منسوبي المساجد والخطباء في مايحتاجه المسجد وأيصال التعماميم والتعليمات من جهة الاختصاص بالوزارة لمنسوبي المساجد وقد اعرب مراقبي المساجد عن شكرهم وتقديره للقائمين على هذا البرنامج لمافية خدمة بيوت الله