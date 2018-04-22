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13707 فحص مخبري وشعاعي أجراها مستشفى نفي العام

13707 فحص مخبري وشعاعي أجراها مستشفى نفي العام
http://almnatiq.net/?p=570418
الرياض _ وليد الحمود
قالت صحة الرياض أن (40104) مريض إستفادوا من الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى نفي العام خلال العام الماضي حيث بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا قسم الطوارئ (22.104) مراجع ، فيما أستقبلت العيادات الخارجية للمستشفى (18.000) مريض خلال نفس الفترة.
وأوضحت الصحة في الرياض أن (35) مريضاً تلقوا خدمات العناية الحرجة ، بينما أستفاد (784) مريضاً من خدمات غسيل الكلى بالمستشفى خلال العام 1438 .  كما أجرى المستشفى (160) عملية جراحية كبرى وصغرى بمختلف التخصصات الصحية.
وأضافت بأن برنامج الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى نفي العام قدم خدماته لـ(41) مريضاً عبر الطواقم الطبية الميدانية والمتخصصة، وذلك من خلال (2.631) زيارة للمرضى في منازلهم. لافتةً أن المستشفى وضمن خدماته الصحية المتكاملة قدم خدمات التأهيل الطبي لعدد (2.756) مريض، كما تلقى (76) مريضاً من طويلي الإقامة الخدمات الصحية المناسبة عن طريق الأطباء والتمريض بأقسام المستشفى المختلفة.
وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المساعدة أجرى مستشفى نفي (113.707) فحص مخبري وإشعاعي خلال نفس الفترة منها (96.707) فحص مخبري، و(17.000) فحص شعاعي.
من جانب آخر حذرت الصحة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية ، وشدّدت على أهمية الإلتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية والذي يحظر على الصيدلي أن يصــرف أي دواء إلا بوصفــه طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي المملكــة .
وأبانت الصحة من  خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال / إلغاء الترخيص / السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر )
الجدير بالذكر أن “الصحة” تُنفذ  العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية  عن المضادات الحيوية وذلك بهدف توعية أفراد  المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر  المنشآت الصحية والأسواق التجارية

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