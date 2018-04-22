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مدير جامعة تبوك يتفقد كلية الوجه الجامعية

مدير جامعة تبوك يتفقد كلية الوجه الجامعية
http://almnatiq.net/?p=570421
المناطق _تبوك
تفقد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي اليوم مباني الكلية الجامعية بمحافظة الوجه التابعة لجامعة تبوك يرافقه وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري وعميد الكلية الجامعية بالوجه الدكتور محمد بن يحيى حكمي ووكلاء الكلية.
وشملت الجولة التفقدية أقسام الكلية والقاعات الدراسية.
كما اجتمع معاليه بعميد كلية الوجه الدكتور محمد الحكمي ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وناقش معهم جميع المعوقات التي تواجه الطلاب.
داعياً الجميع بالعمل على تهيئة مناخ أكاديمي مميز يمكن الطلاب من التحصيل العلمي واكتساب السلوكيات الإيجابية.

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