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بتوجية أمير المنطقة … نقل الباحة تزيل صخرة عملاقة في عقبة حزنة

بتوجية أمير المنطقة … نقل الباحة تزيل صخرة عملاقة في عقبة حزنة
http://almnatiq.net/?p=570424
المناطق _الباحة
قام فرع وزارة النقل بالباحة بإزالة إحدى الصخور الكبيرة الآيلة للسقوط في عقبة حزنة الرابطة بين محافظتي بلجرشي والمخواه بمنطقة الباحة في إجراء إحترازي حماية لمرتادي الطريق .
وبين مدير نقل الباحة المهندس مسفر المالكي ” أن إزالة هذه الصخرة الكبيرة أتى بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة مبيناً بأن العمل على إزالتها استغرق 5 ساعات تم البدء فيه صباح اليوم “
يذكر أن عقبة حزنة تعتبر من الطرق ذات الجغرافية الصعبة المكونة من الصخور ويبذل فرع وزارة النقل بالباحة جهوداً كبيرة على مدار العام في العمل على مراقبتها وصيانتها .

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