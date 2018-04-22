منتدى”عُمّار” برعاية حرم أمير القصيم

المناطق - فلاج الشعيفاني

ينظم مجلس فتيات القصيم منتدى “عُمّار” لريادة الأعمال برعاية ودعم حرم سمو أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة /عبير المنديل رئيس مجلس فتيات القصيم ، على مدى ثلاثة أيام الأحد -الثلاثاء من 6-8/8 في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة

ويهدف المنتدى إلى تقديم تعريفات ومحاضرات وندوات وجلسات حوارية مع مسؤولين ووزراء ومستشارين ومختصين على مستوى المملكة والخليج ،

وقد أكدت سمو الأميرة عبيرة المنديل إلى الدور الذي تتطلع إليه رائدات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية بإعتراف عالي المستوى منذ التسعينات ،حيث أصبحت ريادة الأعمال النسائية حركة أساسية في ظل مشاركتها في جميع ميادين العمل ، و أوضحت سموها أن فتيات القصيم يتمتعن بقدر هائل من القدرات والذكاء ودورهن في تعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي في منتدى “عُمّار” والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030.