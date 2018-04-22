​​أمير عسير يفتتح مدينة الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة

المناطق _ عسير

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير ، بعد غد ” الثلاثاء” ، مدينة الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة للبنين والبنات بالمنطقة .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير ، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة ، وتعزيز دورهم في المجتمع ، وتطوير البرامج المقدمة لهم ، لافتاً إلى أن المشروع يمثل مدينة إنسانية متكاملة ، تعنى بخدمة فئة هامة من المجتمع ، مثمنا لسمو الأمير فيصل بن خالد دعمه المتواصل لبرامج ومناشط التعليم .

من جهته أوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم عسير الأستاذ منصور الشهراني ، أن مدينة الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة تشتمل على مركز خدمات التربية الخاصة المساندة “بنين ، بنات”، ويعمل به وفق أقسام ووحدات متعددة ، ومركز الأنشطة المسائية و” نادي الحي” ، ويحتوي على عدد من القاعات، و الملاعب ،وذلك لعلاج التآزر الحركي العصبي والبصري وتقوية العضلات الدقيقة لذوي الشلل الدماغي والتوحد وغيرهم، وتأسيس أندية ومنتخبات للمنطقة بجميع الألعاب وإقامة بطولات للمنطقة في جميع الألعاب حسب الفئة والسن والمشاركة في إقامة الفعاليات العالمية والدولية والإقليمية، كما أنه يهدف إلى إقامة الأنشطة الرياضية والتأهيلية والترفيهية واستكمال البرامج العلاجية والتدريبية والتدريب الرياضي لجميع الفئات ،وفق الألعاب المناسبة لكل إعاقة بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي ونادي أبها لذوي الإعاقة، وإكساب الطلاب العادات السليمة كرياضة المشي والألعاب القوى والقدم والترفيه والألعاب الالكترونية .

وأضاف : يشمل المركز كذلك معهداً للتأهيل المهني لما بعد المرحلة المتوسطة لطلاب التربية الفكرية – ومتلازمة داون ، ويهدف للوصول بذوي الإعاقة للاعتماد على الذات والاستقلالية وإعدادهم لسوق العمل ، وضرورة مواكبة الخطة التعليمية مع التأهيل المهني من خلال أقسام مهنية بالشراكة مع الغرفة التجارية والإدارة العامة للتعليم الفني والتقني بالمنطقة، وبعض الشركات الكبرى ، ويشمل المركز كذلك مركز التوحد والاضطرابات السلوكية الذي يعنى بتقديم العلاج الشامل من خلال أركان العلاجية المتعددة ، إضافة إلى معهد الأمل الذي يهتم بالصم المكفوفين ، والصم مع التخلف العقلي ، والصم مع التوحد ،و تعليم الصم الكبار، ويقيم البرامج التدريبية في لغة الإشارة والتأهيل والقياس السمعي وبرمجة المعينات السمعية ، ودعم برامج العوق السمعي ، ويتضمن المركز كذلك معهد النور للمكفوفين ، ويهتم بالإعاقات المزدوجة للمكفوفين مع التوحد ،و المكفوفين مع التخلف العقلي ،ويقيم البرامج التدريبية في برايل ، والتوجه والحركة ، العصا البيضاء .