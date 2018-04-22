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تمازج للشعر والنغم في فنون أبها

تمازج للشعر والنغم في فنون أبها
http://almnatiq.net/?p=570490
المناطق _ أبها
تنظم جمعية الثقافة و الفنون في أبها مساء غد الثلاثاء  أمسية شعرية بعنوان “الشعر و النغم” بمشاركة الشعراء حسن القرني و حسين الزيداني و أحمد صالح عسيري ويديرها سلمان آل سامه  وذلك بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي.
و أوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج الفعاليات الجماهيرية للمنتدى الثقافي الذي تهدف من خلاله الجمعية لنشر الثقافة والفن المحلي في أوساط المجتمع العسيري وتحقيقاً لرؤيتها  في تنمية حضارة الثقافة والفنون ودمجها في النسيج المجتمعي، مما يعزّز مستوى الابتكار والتذوّق الفني لدى أجيال اليوم والغد ويرفع مكانة المملكة على خارطة الإبداع العالمية.
وبين السروي أنه سيتم تمازج مباشر بين القصائد و دندات العود لإضافة بعد مختلف للأمسية يجمع بين الطرب و القصيدة الملقاة.

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