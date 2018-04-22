أمير عسير يستقبل مدير شرطة المنطقة

المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه عدد من القيادات الأمنية .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع مشيدا بالأدوار البارزة التي يقوم بها رجال الامن في كل المجالات ذات الإختصاص ،كما استمع سموه لعدد من الأنشطة والانجازات الأمنية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية .