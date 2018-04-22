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26 طالبا في اختبارات التسريع بتعليم عسير

26 طالبا في اختبارات التسريع بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=570496
المناطق _ عسير

انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات التسريع بمركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين بتعليم عسير والتي تشرف عليها إدارة الموهوبين .

  وأوضح منسق برنامج التسريع الأستاذ مبارك عوضة الشهراني أن نظام التسريع يعتبر من الأنظمة التربوية التي اعتمدتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات المتميزات بتفوق أكثر من العادة ،حيث سيساعدهم النظام نفسيا واجتماعيا على استثمار قدراتهم ومواهبهم في وقت مبكر ليكونوا كفاءة متميزة لخدمة الوطن في مجالات شتى ، لافتا إلى أن أهم أنواع التسريع ترفيع ونقل الطالب والطالبة من صف إلى صف دراسي أعلى.

  وأضاف عوضة: تقدم للاختبار 26 طالبا من مدارس أبها منهم 12 طالبا من الصف الخامس الابتدائي ، وطالبان من الثاني متوسط ، ومن مدارس خميس مشيط 9 طلاب من الخامس الابتدائي و 3 طلاب  من الصف الثاني متوسط .

 

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