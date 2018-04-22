نائب أمير منطقة عسير يلتقي معالي وزير الاتصالات

المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي الوزير في منطقة عسير ,و جرى مناقشة برامج الوزارة بالمنطقة وخططها المستقبلية واستمع سموه إلى عدد من مشاريع الوزارة ومن أهمها ( أن الوزارة بحلول عام 2020م سوف تغطي 1500 قرية وهجرة ضمن برنامج مبادرات نشر خدمات النطاق العريض عن طريق الشبكات اللاسلكية , بالإضافة إلى نشر شبكات الألياف الضوئية بمنطقة عسير , مما يعني زيادة سرعه الانترنت من 1ميجا بايت إلى 10 ميجا بايت وسيستفيد منها حوالي مليون مواطن) .

ووعد سموه بأن الامارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل كل العوائق التي تواجه هذا القطاع الهام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية , ومما يحقق هدف الدولة في معرفة المواطن بالتقنية الحديثة التي ستؤدي إليها هذه النقلة .

من جهته عبر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن تقديره للأمير تركي بن طلال على الدعم الذي يقدمه لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والجهود التي تتمثل في دعم ومتابعة المشاريع بالمنطقة.

من جهة ثانية قام سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اليوم بزيارة لأمانة منطقة عسير واطلع على وجهة الامانة المستقبلية وعلى عدد من المشروعات المنفذة ومراحل العمل في المشروعات الجاري تنفيذها , وذلك لتحقيق الانسجام المنشود بين الهيئة العليا الوليدة لتطوير عسير ومهام الامانة المتنوعة.