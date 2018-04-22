​​خطط إجرائية ​لتفعيل ” الأسبوع الحي” بمدارس عسير

المناطق _ عسير

ترأس المساعد للشؤون التعليمية رئيس لجنة الانضباط بتعليم عسير الأستاذ سعد الجوني مؤخرًا ، اجتماع لجنة الانضباط بتعليم المنطقة ، بحضور أعضاء اللجنة من الإدارات والأقسام

​، لبحث تفعيل​

خطة الانضباط تحت شعار الأسبوع الحي من خلال منظومة من البرامج يشترك في تنفيذها كل من إدارة الإشراف التربوي، والتوجيه والإرشاد، وبوابه المستقبل، والنشاط الطلابي، وتقنية المعلومات، والإعلام التربوي .

وأكد الجوني على أهمية تبني وتحقيق قيمة الانضباط من خلال التطبيق العملي لهذه القيمة ، من خلال برامج منوعة تجعل من قيمة الانضباط والمواظبة في الحضور للمدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة سلوكًا متحققًا

​ ، ومن البرامج

.

وأشار “الجوني” إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لتعزيز ثقافة الانضباط، وحثّ أولياء أمور الطلاب على التعاون مع المجتمع المدرسي في ذلك ، مهيباً بجميع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، لترسيخ ذلك لدى الطلاب والطالبات؛ ليكونوا قدوة بأفعالهم وليعكس الجميع صورة مُشرقة للمجتمع بأكمله ، مضيفا أن مكاتب التعليم للبنين والبنات كافة، عملت بشكل فعلي ومكثف خلال الفترة الماضية على وضع خطط إجرائية، بالتعاون مع قادة المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي؛ لضمان انضباط حقيقي للحضور في المدارس واستمرار العطاء بالمعدل الطبيعي حتى آخر حصة دراسية، وبما يبرز دور المدرسة في دعمها؛ لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية .