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الخديدي… غدا الاثنين سيتم ايداع ما يزيد عن 7 ملايين ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات بتعليم الطائف

الخديدي… غدا الاثنين سيتم ايداع ما يزيد عن 7 ملايين ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات بتعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=570524
الطائف _ عادل الزهراني
تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدٍ الاثنين ايداع ما يزيد عن 7 ملايين ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات.
أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، مشيرا أنها تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمة وأنواعها كافة ” دار التوحيد، وتحفيظ القرآن ، وتربية خاصة ، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين ” “بنين وبنات ” لشهر جمادى الأولى لعام 1439 هـ وذلك باستخدام نظام التحويلات السريعة لجميع أنواع المكافآت والإعانات.
وأهاب الخديدي أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأهمية مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ، مشددا على ضرورة مراجعة وحدة الصرف بإدارة الشؤون المالية للطلاب والطالبات الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية.

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