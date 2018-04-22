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‏”سعود الطبية” تنقذ عشريني تعرض لطلق ناري

‏”سعود الطبية” تنقذ عشريني تعرض لطلق ناري
http://almnatiq.net/?p=570547
المناطق - الرياض

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الإصابات، شاب عشريني تعرض لطلق ناري في منطقة أعلى الصدر.

وأوضحت المدينة بأن الحالة حضرت للطوارئ، وهو مصاب في طلق ناري بأعلى الرئة، حيث دخلت الطلقة إلى داخل تجويف الصدر عند مستوى أعلى عظم القفص، واستقرت أسفل الكتف الأيمن بعد اختراقها للرئة اليمنى، صاحب ذلك نزيف مستمر فقد من خلاله 2 لتر دم.

وقالت المدينة بأن فريق طبي بقيادة استشاري جراحة الإصابات بالمدينة د.شرف الدين محمود أجرى عملية طارئة لإيقاف النزيف وإنقاذ حياة المريض.
ونوهت المدينة بأن العملية تكللت بالنجاح، وحالة المصاب في تحسن، ويستعد للخروج خلال الأيام القادمة.

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