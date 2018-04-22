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العمرة يفتتح ورشة التسويق السياحية بمدينة أبها

العمرة يفتتح ورشة التسويق السياحية بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=570550
المناطق - أبها

افتتح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، اليوم الأحد، بفندق قصر أبها، ورشة التسويق السياحي والتي تنظمها الهيئة، على أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.
وشمل اليوم الأول من الورشة التي يقدمها المستشار طارق خان: تقديم عناصر التجربة السياحية، تأهيل وتطوير مواقع التراث العمراني وتشغيلها والعمل على تسويقها، تخطيط وتنفيذ الحملات التسويقية للمنطقة، شرح المنتجات المقدمة من الإدارة العامة للبرامج والمنتجات.
في حين ستتضمن الورشة في اليومين المقبلين: المشاريع المقترح تنفيذها والتي تساهم بشكل فعال في تسويق وجهة المنطقة، التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص وتحفيزهم لإنجاز المطلوب، عمل أمثلة علي كيفية إعداد الخطط التسويقية. زيارة أحد مواقع الجذب السياحي (ممشى الضباب، جبل ذرة-الجبل الأخضر)، مناقشة كل خطة تسويقية لفرع الهيئة وعمل الخطة التسويقية المقترحة.
يذكر أن الورشة يشارك بها ممثلين من قطاع المناطق والإدارة العامة للتسويق ومركز التراث العمراني والإدارة العامة للبرامج والمنتجات وبرنامج تمكين، وقد ساهمت فروع الهيئة بإعطاء معلومات السوق السياحي والمنتجات والأنماط السياحية وبيان مشغلي الرحلات السياحية والمرشدين وإجمالي قطاع الإيواء وكافة الأفلام والبروموهات.

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