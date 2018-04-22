ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ فيما يلي نصها .

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اطّلعنا على برقية سموكم رقم 182957 بتاريخ 5 / 8 / 1439 هـ بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، والتي أظهرت انخفاضاً في نسب الجرائم ككل، حيث انخفضت جرائم القتل العمد بنسبة (6,5%)، وانخفضت جرائم العِرض بنسبة (14,5%)، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة (2%)، وانخفضت جرائم السطو المسلح بنسبة (10,5%)، وفي مجال الأمن والسلامة المرورية انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة (19,7%)، وانخفضت أعداد المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة (19,1%)، وانخفضت أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة (15,9%)، وفي مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة (7,1%)، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة (35,5%)، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة (34,95%)، وفي مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة (حملة وطن بلا مخالف) عن ضبط (984,007) مخالفين حتى تاريخه.

فلسموكم ولمنسوبي الوزارة بقطاعاتها كافةً الشكر على هذا الأداء المميز الذي يؤكد حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل بهمة وعزم لا يلين خدمة لدينهم وبلادهم ومليكهم ، مما أسفر عن انخفاض كبير في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة، حفظ الله بلادنا الغالية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، وأسبغ علينا جميعاً نعمه الظاهرة والباطنة.

وكان سمو وزير الداخلية قد رفع برقية لسمو ولي العهد بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ فيما يلي نصها :

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتشرف بالرفع لسموكم الكريم أنه وبناءً على ما تحظى به وزارة الداخلية من توجيه ودعم من لدن مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ومن سموكم الكريم ـ حفظه الله ـ مما انعكس إيجاباً على مستوى أداء الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصاتها ، ومهنيتها في تنفيذ مهامها من خلال التوسع في الانتشار الأمني ، واستخدام التقنية المتطورة في مساندة رجال الأمن في الأعمال الجنائية والمرورية وأمن الحدود ، ورفع مستوى إجراءات البحث والتحري ، والرصد والمتابعة ، وتطوير الموارد البشرية وتدريبها ، الأمر الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، وذلك خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه وفقاً للإحصائية المرفقة والتي أوجزها للنظر الكريم فيما يلي :

أولاً : في مجال الأمن الجنائي:

أثمر التوسع في زيادة الانتشار الأمني بمختلف مدن ومحافظات المملكة ، وارتفاع الدقة المهنية لأداء رجال الأمن لتنفيذ مهامهم، في انخفاض جرائم القتل العمل بنسبة ( 6.5 % ) وانخفاض جرائم العِرض بنسبة ( 14.5 % )، وانخفاض جرائم السرقة بنسبة ( 2 % )، وانخفاض جرائم السطو المسلح بنسبة ( 10.5 % ) .

ثانياً: في مجال الأمن والسلامة المرورية:

أدت إجراءات تحفيز رجال المرور وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات والتقنيات، وتكثيف أعمال الرصد الآلي للمخالفات، وزيادة أعداد اللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية على الطرق، إلى انخفاض أعداد الحوادث المرورية بنسبة ( 19.7 % )، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة ( 19.1 % )، وانخفاض أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة ( 15.9 % ).

ثالثاً: في مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات تم تحقيق التالي:

1-ارتفاع مستوى أداء رجال حرس الحدود في ضبط المهربين بنسبة ( 7.1 % )، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة ( 35.5 % ).

2-ارتفاع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة ( 34.95 % ).

3-ارتفاع نسبة دقة ضبط المواد المخدرة من مادة الهيروين ( 393% )، ومن مادة الحشيش ( 176.5 % )، وأقراص الكبتاجون ( 176% ).

رابعاً: في مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود:

أسفرت الإجراءات القائمة في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( حملة وطن بلا مخالف ) حتى تاريخه عن ضبط ( 984007 ) تسعمائة وأربع وثمانون ألف وسبعة مخالفين، وتم ترحيل ( 250571 ) مئتان وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون مخالفاً منهم، فيما تستكمل الجهات الأمنية إجراءات ترحيل ( 308314 ) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثلاثمائة وأربعة عشر مخالفاً، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تنفيذ مهامها بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في الحملة، ورفع وتيرتها خلال الفترة القادمة في ضوء نتائج ضبط المخالفين وترحيلهم وبما يضمن تحقيق الحملة لأهدافها دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة.

أرجو من سموكم الكريم التفضل بالاطلاع ، والإحاطة بأنه وفي ضوء التوجيهات الكريمة والدعم اللامحدود من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ومن سموكم الكريم ـ حفظكم الله ـ لهذه الوزارة ومنسوبيها من مدنيين وعسكريين ، فإننا نعمل على الاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم لتحقيق نتائج أفضل للحد من الجريمة ورفع مستوى السلامة ، علما بأن النتائج الأولية لأداء الأجهزة الأمنية خلال العام تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض نسب الجرائم ككل، راجياً من المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان برعاية ودعم وتوجيه مقامكم الكريم .. والله يحفظكم ويرعاكم.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

وفيما يلي إحصائية بأهم المؤشرات الأمنية بوزارة الداخلية:

إحصائية بأهم المؤشرات الأمنية بوزارة الداخلية

الرقم المؤشر من 1 / 10 / 1437 إلى 2 / 8 / 1438 من 1 / 10 / 1438 إلى 2 / 8 / 1439الفرق النسبة المئوية حالة المؤشر

1 كميات الهيروين المضبوطة ( كيلو ) 21.28 105.2 83.92 393% إيجابي

2كميات الكبتاجون المضبوطة ( حبة )35084158 96851137 61766979 176% إيجابي

3كميات الحشيش المضبوطة ( طن ) 25.6 70.7 45.1 176.5% إيجابي

4حالات ضبط المهربين على الحدود 4398 4701 303 7.1% إيجابي

5حالات القبض على المتهمين في قضايا المخدرات43450 58744 15294 34.95% إيجابي

6حالات ضبط المتسللين على الحدود22271 30189 7918 35.5% إيجابي

7قضايا جرائم السرقة 39773 39002 771 – 2%- إيجابي

8قضايا جرائم السطو المسلح 188 168 20 – 10.5%- إيجابي

9قضايا جرائم القتل العمد136 127 9- 6.5%- إيجابي

10قضايا جرائم العرض 11554 9927 1627- 14.5%- إيجابي

11أعداد المصابين في الحوادث المرورية29884 25120 4764- 15.9%- إيجابي

12أعداد المتوفين في الحوادث المرورية6740 5400 1340- 19.1%- إيجابي

13أعداد الحوادث المرورية 419658 331831 87827- 19.7%- إيجابي