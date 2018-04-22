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أمير منطقة الجوف يتفقد قيادة حرس الحدود بالمنطقة

أمير منطقة الجوف يتفقد قيادة حرس الحدود بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=570559
المناطق - الجوف

قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة تفقدية ‏لقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف في محافظة القريات .
وفور وصول سموه مقر القيادة كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مناحي الغفير حيث عزف السلام الملكي .
ثم بدا الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة ايات من القران الكريم ، ثم القى قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف كلمة بهذه المناسبة ، قدم فيها التهنئة لسموه على الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة.
وقال اللواء الغفير في كلمته يعد قطاع حرس الحدود حصنا منيعا لحدود وطننا الغالي في التصدي لضعاف النفوس من اي محاولة للاعتداء او التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالميا في ظل دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية .
بعد ذلك القيت قصيدة بهذه المناسبة ، ثم شاهد سموه عرض مرئي عن الأعمال والحدود التي يقوم حرس الحدود بالمنطقة على مراقبتها والوسائل والآليات التي تدعم العمل في هذا القطاع .

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