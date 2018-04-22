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الأمير بدر بن سلطان يدشن مشروعي للمياه بمحافظة القريات

الأمير بدر بن سلطان يدشن مشروعي للمياه بمحافظة القريات
http://almnatiq.net/?p=570564
المناطق - الجوف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مشروع تنفيذ محطة الضخ وخط الرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي ، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الرابعة بمحافظة القريات ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدا بتلاوة ايات من القران ، ثم عرض مرئي اشتمل على مشاريع الوزارة في المنطقة ، عقب ذلك دشن سموه المشروعين والبالغ قيمتهما 113,821,104 ريال ، ثم شاهد سموه عرضا مباشر لمشروع التشجير الذي أطلقته الوزارة سعيا منها في تحقيق الرؤية 2030 في كل من مدينة سكاكا ومحافظة القريات .
حضر التدشين وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وعددا من مسئولي وزراعة البيئة والمياه والزراعة .

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