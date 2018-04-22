دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مشروع تنفيذ محطة الضخ وخط الرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي ، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الرابعة بمحافظة القريات ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدا بتلاوة ايات من القران ، ثم عرض مرئي اشتمل على مشاريع الوزارة في المنطقة ، عقب ذلك دشن سموه المشروعين والبالغ قيمتهما 113,821,104 ريال ، ثم شاهد سموه عرضا مباشر لمشروع التشجير الذي أطلقته الوزارة سعيا منها في تحقيق الرؤية 2030 في كل من مدينة سكاكا ومحافظة القريات .
حضر التدشين وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وعددا من مسئولي وزراعة البيئة والمياه والزراعة .
الأمير بدر بن سلطان يدشن مشروعي للمياه بمحافظة القريات
دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مشروع تنفيذ محطة الضخ وخط الرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي ، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الرابعة بمحافظة القريات ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .
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