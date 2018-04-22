احدث الأخبار

قصة منقذ هاجمه دب وقرش وأفعى سامة
أبرز المواد
 ثلاثة قتلى بإطلاق نار بناشفيل .. والشرطة الأمريكية تبحث عن المسلح العاري
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يدشن مشروعي للمياه بمحافظة القريات
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يتفقد قيادة حرس الحدود بالمنطقة
منطقة الجوف
 ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية
أبرز المواد
 العمرة يفتتح ورشة التسويق السياحية بمدينة أبها
منطقة عسير
 ‏”سعود الطبية” تنقذ عشريني تعرض لطلق ناري
منطقة الرياض
 الشيخ مكتوم بن محمد يفتتح جناح المملكة في سوق السفر العربي بدبي
محليات
 محافظة الوجه تودع المحافظ الخريصي .. وتستقبل المحافظ التميمي
منطقة تبوك
 التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية
أبرز المواد
 الخديدي… غدا الاثنين سيتم ايداع ما يزيد عن 7 ملايين ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات بتعليم الطائف
منطقة عسير
الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

أبرز المواد
فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

فهد الهريفي” يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إلغاء مهرجان اعتزاله

أبرز المواد
مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية ورياح مثارة تؤدي الى شبه انعدام الرؤية غداً الأحد

أبرز المواد
صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

ثلاثة قتلى بإطلاق نار بناشفيل .. والشرطة الأمريكية تبحث عن المسلح العاري

ثلاثة قتلى بإطلاق نار بناشفيل .. والشرطة الأمريكية تبحث عن المسلح العاري
http://almnatiq.net/?p=570568
المناطق - وكالات

قالت شرطة ولاية تينيسي الأميركية، إن رجلا مسلحا أطلق النار في مطعم بمنطقة ناشفيل، موقعا ثلاثة قتلى وأربعة مصابين على الأقل، في الساعات الأولى من الأحد.

وذكر بيان الشرطة، أن الرجل العاري أطلق النار ثم فر جريا، وقدمت أوصافه للعموم على الإنترنت حتى تساعد في التبليغ عنه.

وبحسب البيان، فإن مُطلق النار شخص أبيض الوجه، وذو شعر قصير، وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنها تبحث عن مشتبه فيه يسمى، ترافيس بينكين، ويبلغ 29 عاما من العمر.

وبحسب شهود عيان، فإن المهاجم استخدم بندقية من طراز “آر 15″، وهي سلاح مثير للجدل في الولايات المتحدة، بعدما جرى استخدامه في هجومي باركلاند ولوس أنجلوس، في وقت سابق.

ويثير الحق في امتلاك السلاح انقساما واسعا في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يقول مدافعون عن حيازة السلاح إن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، يرى منتقدون أن حق التسلح يفضي إلى وقوع 30 ألف ضحية كل سنة.

روابط ذات صلة

قصة منقذ هاجمه دب وقرش وأفعى سامة

قصة منقذ هاجمه دب وقرش وأفعى سامة
ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية

ولي العهد يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية
التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*