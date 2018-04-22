قصة منقذ هاجمه دب وقرش وأفعى سامة

المناطق - وكالات

ربما كان ديلان ماكوليامز أقل البشر حظا لأنه تعرض لثلاث هجمات من حيوانات فتاكة في أقل من 4 سنوات، وربما كان أوفرهم حظا، لأنه نجا منها جميعا وظل على قيد الحياة.

آخر هذه الهجمات تعرض لها ماكوليامز، الخميس، عندما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج في هاواي، حيث عضته سمكة قرش في ساقه، ورغم ذلك نجح في السباحة لنحو 30 مترا لينجو من الهجوم القاتل.

وقال صاحب العشرين عاما في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز”: “لم أعرف هل فقدت جزءا من ساقي أم ماذا”، إلا أن نتائج الهجوم اقتصرت على جرح احتاج 7 غرز.



إلا أن هجوم القرش لم يكن أول هجوم قاتل يتعرض له ماكوليامز، الذي يعمل مدربا في مجال الإنقاذ.

ففي العام الماضي اضطر لتركيب 9 مسامير معدنية في رأسه بجراحة صعبة، بعدما هاجمه دب بري في معسكر صيفي بولاية كولورادو.

وكان ماكوليامز نائما عندما باغته الحيوان الشرس من الخلف، لكنه قاوم بقوة وأفلت من مخالب الدب بصعوبة.

وقبل أقل من 4 سنوات، تعرض الشاب ذاته للسعة أفعى ذات الأجراس أثناء نزهة في أوتاوا، فمرض ليومين وكان محظوظا لأنه بقي حيا.

المصدر: سكاي نيوز