وزير التعليم: إجازة المعلمين طويلة.. وسنشغلها بـ 400 برنامج تدريبي اختياري

المناطق - الرياض

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتزام الوزارة إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات خلال فصل الصيف.

وقال العيسى في كلمة ألقاها خلال رعايته اليوم فعاليات الملتقى العلمي الأول للتطوير المهني التعليمي،

“كما نعرف الإجازة الصيفية إجازة طويلة، وسنطلق إن شاء الله مجموعة من البرامج التي ستنفذ خلال فصل الصيف، وستكون اختيارية للمعلمين والمعلمات بحوافز متنوعة”.

وأشار في هذا الصدد إلى “رصد أكثر من 400 برنامج تدريبي سيعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، وتستهدف المعلمين والمعلمات في كل التخصصات”.

وأطلق المغردون وسمًا على تويتر بعنوان #العيسى_إجازة_المعلمين_طويلة عبروا فيه عن رأيهم فيما قاله الوزير.

وفي وسم #العيسى_إجازة_المعلمين_طويلة اختلفت التغريدات والتعليقات حول حديث العيسى خاصة وأن إجازة المعلمين محل جدل بين من يؤكد أنهم موظفو خدمة مدنية ولا يجب أن يتمتعوا بهذا القدر الطويل من الإجازة، وبين من رأى أن المعلم يعمل ضعف ما يعمله موظفو القطاع العام بالدولة ولا يستطيعون التمتع بإجازاتهم وسط العام الدراسي لظروف التعليم.