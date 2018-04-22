احدث الأخبار

دراسة استغرقت 80 عاما تتوصل إلى “سر السعادة”
أبرز المواد
 إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !
المنطقة الشرقية
 مدني الباحة يخمد حريق اندلع في منزل بقرية بني سار 
منطقة الباحة
 وزير الإسكان يرعى افتتاح معرض ريستاتكس الرياض العقاري
أبرز المواد
 البحرين تحمل قطر مسؤولية ترويع ركاب الطائرة الإماراتية وتعرض حياتهم للخطر الشديد
أبرز المواد
 جامعة الطائف تؤهل ٨٣١٣ طالبة خريجة ضمن الدفعة الرابعة عشرة إلى سوق العمل
منطقة مكة المكرمة
 العمل توضح حقيقة فرض غرامات لغير الملتزمين بـ “حماية أجور العمالة المنزلية”
أبرز المواد
 وزير التعليم: إجازة المعلمين طويلة.. وسنشغلها بـ 400 برنامج تدريبي اختياري
أبرز المواد
 تشيلسي يضرب موعدا مع الشياطين الحمر في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي
أبرز المواد
 البحرين تكشف تفاصيل الخرق القطري بحق الطائرة الإماراتية
أبرز المواد
 “النوم النظيف”.. مصلطلح طبي جديد .. وهذا كل ما تجب أن تعرفه عنه
أبرز المواد
 البيئة : لا رسوم على الاستهلاك الرشيد لآبار المياه
أبرز المواد
الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

الجهات الأمنية تتعامل مع طائرة لاسلكية بحي الخزامى بالرياض

أبرز المواد
صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

أبرز المواد
الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

أبرز المواد

جامعة الطائف تؤهل ٨٣١٣ طالبة خريجة ضمن الدفعة الرابعة عشرة إلى سوق العمل

جامعة الطائف تؤهل ٨٣١٣ طالبة خريجة ضمن الدفعة الرابعة عشرة إلى سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=570598
المناطق - واس

أهلت جامعة الطائف أكثر من ٨٣١٣ طالبة خريجة يمثلن الدفعة الرابعة عشرة، إلى سوق العمل ، بينهن ٧١٦١ خريجة من كليات الجامعة بمقرها الرئيس في الحوية، و٣٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة تربة، و٥٠٨ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة، و٢٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة رنية .
ووصفت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني، في كلمة لها بهذه المناسبة، عهد خادم الحرمين الشريفين بعهد تمكين للمرأة في المجالات كافة ، وقدمت أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه التعليم من دعم واهتمام .
بدورها أوضحت وكيلة عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتورة جيهان جنبي، أن أعداد الخريجات لهذا العام، بلغ ٨٣١٣ خريجة ، بينهن ٧١٦١ خريجة من كليات الجامعة بمقرها الرئيس في الحوية، و٣٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة تربة، و٥٠٨ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة، و٢٧٢ خريجة من الكلية الجامعية بمحافظة رنية.
وشهد الحفل كلمة للخريجات ألقتها الطالبة أزهار الغامدي قدمت خلالها الشكر إلى أولياء أمور الطالبات ومنسوبي الجامعة ، كما شهد الحفل مسيرة للخريجات وتكريم عدداً من الطالبات الأوائل من جميع الكليات .

روابط ذات صلة

تحديث المقررات التدريبية التشغيلية بالشركة السعودية للخدمات الأرضية

تحديث المقررات التدريبية التشغيلية بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
38 طالباً وطالبة يؤدون اختبارات التسريع بمقر إدارة مركز الموهوبين بالطائف

38 طالباً وطالبة يؤدون اختبارات التسريع بمقر إدارة مركز الموهوبين بالطائف
أدبي جدة يناقش السياقات الفلسفية لنظريات النقد الأدبي

أدبي جدة يناقش السياقات الفلسفية لنظريات النقد الأدبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*