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البحرين تحمل قطر مسؤولية ترويع ركاب الطائرة الإماراتية وتعرض حياتهم للخطر الشديد

البحرين تحمل قطر مسؤولية ترويع ركاب الطائرة الإماراتية وتعرض حياتهم للخطر الشديد
http://almnatiq.net/?p=570601
المناطق - وكالات
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الأحد، اقتراب مقاتلات حربية قطرية من طائرة إماراتية مدنية من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب.

وجرى اعتراض الطائرة الإماراتية، أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة.

وأوردت المنامة أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل قطر مسؤوليتها، تمثل ترويعا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، كما تشكل تهديا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية حق البحرين في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية.

وأعربت المنامة عن تضامنها التام ووقوفها مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء.

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