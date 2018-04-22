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مدني الباحة يخمد حريق اندلع في منزل بقرية بني سار 

مدني الباحة يخمد حريق اندلع في منزل بقرية بني سار 
http://almnatiq.net/?p=570608
المناطق-الباحة
ذكر المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه ورد بلاغ  في تمام الساعه ١٩:٢٥ من مساء هذا اليوم بوجود حريق داخل منزل حي الحمده ببني سار  وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وتم مباشره الحادث وسرعه الاستجابه والدخول للموقع من قبل رجال الإنقاذ حيث أتضح وجود حريق داخل صالة تقّدر مساحتها 5*5 متر تقريباً في الدور الأرضي لمنزل مكوّن من ثلاثة أدوار حيث تم البحث عن المحتجزين وتم العثور على شاب في العقد العشرين داخل المنزل حيث نجح افراد الإنقاذ في البحث وإخراجه مصاباً بإختناق إثر الدخان المتصاعد وتم نقله للهلال الأحمر لتقديم الاسعافات الأولية ونقله الى المستشفى
كما تم خروج سكان المنزل قبل وصول الفرق وجميعهم بصحه جيدة .

وما تزال إجراءات التحقيق والمعاينه مستمرة لمعرفة أسباب الحادث
ويهيب الدفاع المدني لجميع الاخوه والمواطنين والمقيمين الى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعمل الصيانه الدوريه حمايه لجميع المواقع .

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