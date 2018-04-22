إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !

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أصيبت طالبة في مدرسة ثانوية بحي السليمانية بعدما طلبت معلمة من الطالبة القفز فوق الشينكو لفتح الباب وسقطت الطالبة على الأرض وتعرضت لإصابات وتم نقلها لمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من قبل إدارة المدرسة.

وقد أبدى بعض الأهالي استغرابهم من مثل هذه الحوادث داخل المدارس والتي تشكل خطورة تهدد حياة الطالبات داخل المدارس.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي في تعليم حفرالباطن إبراهيم السليمان بأنه تم إحالة القضية للتحقيقات من قبل الجهات المختصة في الإدارة ، كما خرجت لجنة بتوجيه من مدير تعليم حفر الباطن مكونة من القطاعات ذات العلاقة وهي “قسم القيادة المدرسية و التوجيه والإرشاد والأمن والسلامة” وقد تمت زيارة المدرسة والاطلاع على حيثيات القضية وتبين أن الطالبة جرحت من الحاجز ولم تسقط وسيتم استكمال التحقيق واتخاذ ما يلزم.

وأوصت اللجنة بمتابعة حالة الطالبة الصحيّة والنفسية بعد الموقف ومساندتها في الفترات القادمة ، كما أكدت على الهيئة الإدارية في المدرسة بالحرص على سلامة الطالبات وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة وحسن التصرف و إدارة الأزمات بشكل صحيح وفق اللوائح والتوجيهات المبلغة لهم .