تفاصيل اللحظات الأخيرة.. هكذا تصرف الأب بعد نحر بناته الثلاث في مكة “صور”

المناطق - الرياض

روى شاهد عيان يدعى سلطان القرشي، وهو أحد جيران الوالد الذي ذبح بناته الثلاث بسكين في حي الملاوي في مكة، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة الصادمة.

وقال القرشي إنه حين حضر إلى موقع الجريمة، كان أحد الجیران يمسك بالجاني، ولم يكن قد رأى شيئًا، وعند سؤاله للأب، أجابه: “ما في شي، تفضل شوف البیت بیتك”.

وأضاف لقناة الإخبارية أن الأم كانت في حالة ھستیرية وتردد: “بناتي بناتي”، الأمر الذي دعاه لدخول المنزل لرؤية ما حدث فيه برفقة أحد الجیران الآخرين من الجنسية النيجيرية، فشاهد 3 بنات منحورات.

ووصف القرشي تصرفات الأب الجاني، قائلًا إنه كان يجلس بكل برود، ويردد أنه لم يفعل شیئًا، ويشرب من قارورة ماء اشتراھا من البقالة بعد ارتكاب الجريمة، وكأن شیئًا لم يحدث.

وأتم القرشي أن الجیران تجمعوا حول القاتل الذي كان يجلس ھادئًا، لمنعه من أي تصرف عدائي آخر، لحين وصول الجهات المختصة.

و قال يزيد العصيمي، مبلغ عن الجريمة الشنيعة: إن أحداثها وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بعد سماعه صرخات والدتهم المكلومة من داخل المنزل، ثم نزل الجاني -38 عاماً- بعد فعلته الشنيعة إلى الشارع ولم تظهر عليه آثار ارتكاب جريمته وجلس أمام البقالة.

وأضاف: وعند حضوري لسؤاله عن سبب صراخ زوجته؛ أفاد بأنه لا يوجد شيء مريب، وبعد لحظات خرجت زوجته وهي في حالة هستيرية وتصرخ: بناتي بناتي! وبعد ذلك اتجه إلى البقالة وطلب ماء وجلس على عتباتها وهو لا يبالي؛ ما جعلني أكرر عليه السؤال: هل قتلت بناتك؟ ورد بكل ثقة: حياكم الله إلى المنزل. عندها حضر شاهد العيان سلطان القرشي ومعه أحد الجيران -مقيم من الجنسية الأفريقية- وصعدنا لمنزل الجاني.

وتابع: ودخلت وشاهدت البنات الثلاث غارقات بدمائهن في منظر بشع، عندها تأكدنا بحدوث الجريمة ثم أمسكنا بالجاني، ثم قدم يزيد العصيمي بلاغاً لمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة وانتظرنا حتى وصول الدوريات الأمنية وتم ضبط الجاني واستلام الموقع والتحفظ على أداة الجريمة، ومباشرة الجهات ذات الاختصاص.

وأفاد “القرشي” بأن الجاني يسكن حي الروضة منذ خمس سنوات، وهو يعمل بإحدى الحراسات الأمنية، وليس كثير الاختلاط مع الجيران، وهو متزوج من مقيمة من الجنسية النيجيرية وليس له غير بناته التي نحرهن.

وأكدت مصادر لـ”سبق” أن الجاني لم ينم منذ أيام، وسبب ذلك تعاطيه حبوب الكبتاجون بحسب أقواله التي أقرها أمام رجال الأمن.

وأشارت المصادر وفقا لـ”سبق”، إلى أن زوجة القاتل خرجت من مستشفى الملك فيصل بالششه بعد تلقيها علاجًا ومهدئًا للأعصاب بسبب الصدمة النفسية التي عانت منها جراء فقدانها فلذات كبدها، وتم التأكد من عدم تعرضها لأي إيذاء جسدي، وتم سماع أقوالها من قبل رجال التحقيق بشرطة القرارة.

و قامت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة القرارة بالتحفظ على الأب الجاني؛ تمهيداً لإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر؛ للتأكد من أهليته وقواه العقلية وأخذ التحاليل له بمركز السموم، والتحقق مما إذا كان تناول حبوبًا مخدرة وأثرت على حالته النفسية.

وقالت المصادر: إن مركز شرطة القرارة سوف يحيل الجاني إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص، واستكمال ملف التحقيقات وتقديمه إلى المحكمة الشرعية لأخذ جزائه.