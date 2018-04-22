احدث الأخبار

“غوغل” تطلق تطبيقا لتعليم البرمجة بأمتع طريقة ممكنة
أبرز المواد
 القوة الدافعة لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في الرياض
محليات
 ترقية عدد من موظفين بلدية محافظة ضباء 
منطقة تبوك
 صحة القصيم تدشن الجهاز الذاتي لإصدار بطاقة متبرع بالأعضاء
منطقة القصيم
 برعاية فيصل بن مشعل .. جامعة القصيم تزف أكثر من 10 ألاف طالب وطالبة على مدار ثلاثة أيام 
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكشف عن إطلاق برنامج الإسكان التنموي بمركز الفوارة 
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ حسن محمد خالد وكيل الامارة للشؤون الأمنية سابقا.. ‏
منطقة جازان
 تفاصيل اللحظات الأخيرة.. هكذا تصرف الأب بعد نحر بناته الثلاث في مكة “صور”
أبرز المواد
 دراسة استغرقت 80 عاما تتوصل إلى “سر السعادة”
أبرز المواد
 إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !
المنطقة الشرقية
 مدني الباحة يخمد حريق اندلع في منزل بقرية بني سار 
منطقة الباحة
 وزير الإسكان يرعى افتتاح معرض ريستاتكس الرياض العقاري
أبرز المواد
صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

أبرز المواد
تصعيد جديد في قضية “المطيري” مفقود أسبانيا

تصعيد جديد في قضية “المطيري” مفقود أسبانيا

أبرز المواد
الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ حسن محمد خالد وكيل الامارة للشؤون الأمنية سابقا.. ‏

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ حسن محمد خالد وكيل الامارة للشؤون الأمنية سابقا.. ‏
http://almnatiq.net/?p=570627
المناطق - أمل بهكلي
قام صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫محمد بن ناصر‬⁩ بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬⁩ مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سابقا حسن بن محمد خالد الأمير اثر معاناته مع المرض ، وذلك بمنزلهم بمدينة جازان .
‏واعرب أمير منطقة جازان‬⁩ ، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد سائلا الله عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويه وكافة افراد اسرته الصبر والسلوان.
مشيدا سموه بمناقب الفقيد وبما قدمه من جهود في خدمة الوطن واعمال خيريه بمنطقة جازان.من جهته عبر ابناء  الفقيد وكافة افراد اسرته عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله ان يديم على سموه الصحة وان لايريه مكروه في عزيز.

روابط ذات صلة

محافظ بيش يكرم المتميزين في أداء المهام الأمنية بشرطة بيش

محافظ بيش يكرم المتميزين في أداء المهام الأمنية بشرطة بيش
مدير صحة جازان يفتتح مركز التأهيل الطبي بـ فهد المركزي

مدير صحة جازان يفتتح مركز التأهيل الطبي بـ فهد المركزي
رفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين وولي عهده على جهودهما لتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن

رفع الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين وولي عهده على جهودهما لتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*