أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ حسن محمد خالد وكيل الامارة للشؤون الأمنية سابقا.. ‏

المناطق - أمل بهكلي

قام صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫محمد بن ناصر‬⁩ بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬⁩ مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سابقا حسن بن محمد خالد الأمير اثر معاناته مع المرض ، وذلك بمنزلهم بمدينة جازان .

‏واعرب أمير منطقة جازان‬⁩ ، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد سائلا الله عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويه وكافة افراد اسرته الصبر والسلوان.

مشيدا سموه بمناقب الفقيد وبما قدمه من جهود في خدمة الوطن واعمال خيريه بمنطقة جازان.من جهته عبر ابناء الفقيد وكافة افراد اسرته عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله ان يديم على سموه الصحة وان لايريه مكروه في عزيز.