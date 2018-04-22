أمير القصيم يكشف عن إطلاق برنامج الإسكان التنموي بمركز الفوارة 

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن بدء إطلاق برنامج الإسكان التنموي التابع لجمعية الإسكان الأهلية التنموية بالمنطقة قريباً ، مطالباً رئيس المركز بتدوين كافة احتياجات الأهالي فيما يخص التنمية والرفع بها للإمارة للسعي في تحقيقها وتقديم كل ما يمكن تقديمه ، مؤكداً على أهمية مثل هذه الزيارات في مجال التنمية والتطوير وتلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمتطلباتهم ، كما نقل سموه اهتمام وتحيات خادم الحرمين الشريفين لأهالي المركز ، مباركاً للجميع افتتاح هذه المشروعات ، منوهاً بما تنعم به هذه البلاد من أمن وأمان ، مشيداً بما يشهده المركز من تطور ملحوظ في كافة الخدمات ، متمنياً النمو المستمر لهذا المركز والمشاريع الخيرة التي جاءت بتعاون وتناغم مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة ، سائلاً الله تعالى أن تستمر عجلة التنمية لخدمة الوطن والمواطنين ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

جاء ذلك في كلمة لسمو أمير منطقة القصيم عقب تدشينه عددًا من المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة في المجالات التعليمية والبلدية والخيرية بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون ريال ، وذلك خلال زيارته التفقدية لمركز الفوارة اليوم الأحد الموافق 6 شعبان 1439هـ.

وفور وصول سموه لمقر الحفل قُدم السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى رئيس مركز الفوارة سالم بن نحيت كلمة بهذه المناسبة رحب في مستهلها بقدوم سمو أمير القصيم ، ناقلاً لسموه سعادة الأهالي بهذه الزيارة المباركة ، مشيراً إلى أن زيارة سموه تؤكد اهتمامه وحرصه لخدمة الأهالي في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، لافتاً إلى أن الرؤية الطموحة التي تعيشها البلاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 هي إصرار واضح على مسابقة الزمان لتغيير معالم المكان بما يحقق رفاهية الإنسان.

بعد ذلك ألقى الدكتور راضي القبع كلمة الأهالي ، نوه فيها بالجهود التي يبذلها سمو أمير القصيم في مجال التنمية ، مؤكداً أن هذه الزيارة ليست بمستغربة ، وستبقى في نفوس أهالي الفوارة ، مذكراً بما من الله علينا به من نعمة صفا المعتقد وسلامة المنهج وائتلاف القلوب وقوة التلاحم بين أفراد المجتمع فيما بينهم وبين ولاة أمرهم ، لافتاً أنه يجب على الجميع المحافظة على أمن هذه البلاد ، والأمن العقدي والوطني والفكري والمعرفي ، وأن نستشعر عظم الأمانة الملقاة على عواتقنا ، داعياً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها وشعبها.

إثر ذلك قُدمت قصيدة بالفصحى ألقاها عبدالله البشري ، ثم أوبريت ترحيبي بمقدم سموه ، ثم عرض مرئي يحكي عن مركز الفواره وتطور الخدمات ، تلا ذلك قصيدة نبطية للشاعر ممدوح التويجري ، بعدها دشن سمو أمير منطقة القصيم إلكترونياً المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة في المجالات التعليمية والبلدية والخيرية ، تلا ذلك تكريم أبناء الشهداء المشاركين بالحد الجنوبي وإلتقاط الصورة ااتذكارية معهم ، ثم شارك سموه بالعرضة السعودية.

حضر حفل التدشين أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الشيخ عبدالله المجماج ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي ، وعدداً من المسؤولين وأهالي المركز.



