برعاية فيصل بن مشعل .. جامعة القصيم تزف أكثر من 10 ألاف طالب وطالبة على مدار ثلاثة أيام 

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، يوم الإثنين حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة القصيم، الذي يقام في تمام الساعة الثامنة بمقر الجامعة الرئيسي في المليداء، حيث يتجاوز عدد خريجي هذه الدفعة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، كما سيقام حفل تخرج الطالبات في بهو المقر الرئيسي يوم الثلاثاء برعاية سمو الأمير عبير المنديل حرم سمو أمير منطقة القصيم ويوم الأربعاء برعاية سمو الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل حرم سمو نائب أمير القصيم، حيث أنهت اللجان التنظيمية كافة الاستعدادات للاحتفاء بهذا العدد الكبير من الخريجين والخريجات من 38 كلية موزعة على مختلف محافظات المنطقة.

ورفع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة بهذه المناسبة شكره وتقديره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل ومشاركته لأبنائه من الطلاب فرحتهم بيوم التخرج، مشيراً إلى التطور الملحوظ في المستوى التعليمي بقطاعات التعليم في المملكة بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام لهذا القطاع.

وهنأ “الداود” الخريجين بما حققوه من إنجاز ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة هذا الدين والوطن، بعد أن أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة والثقافة ونالوا هذه الدرجة العلمية عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى سعادته بأبنائه وبناته الطلبة الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم، معبراً عن شكره لكل منسوبي الجامعة لما قدموه من جهود لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، سائلًا الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية.