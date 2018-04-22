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صحة القصيم تدشن الجهاز الذاتي لإصدار بطاقة متبرع بالأعضاء

صحة القصيم تدشن الجهاز الذاتي لإصدار بطاقة متبرع بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=570638
المناطق - بريدة

شنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم اليوم ( الاحد ) جهاز إصدار بطاقة متبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي لزراعة الأعضاء وذلك في القاعة الرئيسية بصالة الزوار بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة ، والذي يهدف إلى التسهيل على راغبي التبرع بالأعضاء ورفع اعداد المتبرعين بالأعضاء .
وقام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي بإصدار أول بطاقة ذاتية كمتبرع بالأعضاء ، معلنا تدشين الجهاز ، و استمع الى شرح كامل عن الجهاز وفوائده من قبل مشرف المركز محمد العضيبي الذي أشار بأن الجهاز الذاتي لإصدار بطاقة متبرع بالاعضاء سيقوم بالتسهيل على راغبي التبرع بالأعضاء ويغنيهم عن الذهاب للمركز والإجراءات الروتينية المعتادة مما سيساهم بزيادة عدد المتبرعين .
واكد المدير العام بأن الشؤون الصحية بالمنطقة تسعى إلى الى تفعيل برامج زراعة الاعضاء وذلك بعد ان قامت بإيجاد مقرا للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير ممنطقة القصيم ومتابعة معالي وزير الصحة ، لافتاً ان وجود جهاز خدمة التبرع الذاتي ، سيكون له دورا توعويا للتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء بين جميع شرائح المجتمع .
من جانبه ، قدم مدير مستشفى الملك فهد التخصصي الأخصائي عبد العزيز الفوزان قدم شكره للمدير العام على اهتمامه ومتابعته لتطوير المستشفى وتوفير كافة الاحتياجات موضحا بأن تدشين هذا الجهاز هو خطوة من الخطوات التطويرية لمركز التبرع بالأعضاء بالقصيم في مستشفى الملك فهد التخصصي .

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