ترقية عدد من موظفين بلدية محافظة ضباء

المناطق- علي العميري

صدر القرار بعد موافقة آمين منطقه تبوك الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان على ترقيه عدد من موظفي بلدية محافظة ضباء وهم :

١- عبد العزيز محمد أبو الذهب المرتبة السابعة

٢- سويلم محمد سلمان الحويطي المرتبة السابعة

٣- عبدالله سلمان هويمل الحويطي المرتبة السابعة

٤- محمد سالم عواد بن عمرية المرتبة السابعة

٥- تراحيب محمد محمود الشبيني المرتبة السادسة

٦- خالد أحمد محمد الفوال المرتبة السادسة

٧- فيصل عبدالرحمن عبدالحق الجهني المرتبة السادسة

٨- ثامر سالم عواد بن عمرية المرتبة الخامسة

٩- أحمد عواد سليمان القرعاني المرتبة الخامسة

١٠- محمد حسين درويش الاسطي المرتبة الخامسة

١١- محمد سليمان أحمد القرعاني المرتبة الرابعة

١٢- فهد عيد أحمد القرعاني المرتبة الرابعة

١٣- محمد ابراهيم سليم شداد المرتبة الرابعة

١٤- عبدالرحمن عوده سليمان القرعاني المرتبة الثالثة

وقد بارك رئيس بلدية محافظة ضباء د. عبدالله بن عبدالرحيم الغبان للموظفين هذه الترقيات سائلاً المولى عز وجل أن تكون عوناً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.