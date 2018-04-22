احدث الأخبار

الشاي الأخضر مفيد أم مضر.. هذا البحث يجيب
أبرز المواد
 “غوغل” تطلق تطبيقا لتعليم البرمجة بأمتع طريقة ممكنة
أبرز المواد
 القوة الدافعة لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في الرياض
محليات
 ترقية عدد من موظفين بلدية محافظة ضباء 
منطقة تبوك
 صحة القصيم تدشن الجهاز الذاتي لإصدار بطاقة متبرع بالأعضاء
منطقة القصيم
 برعاية فيصل بن مشعل .. جامعة القصيم تزف أكثر من 10 ألاف طالب وطالبة على مدار ثلاثة أيام 
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكشف عن إطلاق برنامج الإسكان التنموي بمركز الفوارة 
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ حسن محمد خالد وكيل الامارة للشؤون الأمنية سابقا.. ‏
منطقة جازان
 تفاصيل اللحظات الأخيرة.. هكذا تصرف الأب بعد نحر بناته الثلاث في مكة “صور”
أبرز المواد
 دراسة استغرقت 80 عاما تتوصل إلى “سر السعادة”
أبرز المواد
 إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !
المنطقة الشرقية
 مدني الباحة يخمد حريق اندلع في منزل بقرية بني سار 
منطقة الباحة
صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

أبرز المواد
تصعيد جديد في قضية “المطيري” مفقود أسبانيا

تصعيد جديد في قضية “المطيري” مفقود أسبانيا

أبرز المواد
الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

الفيصل يرد على قصيدة البدر: “يا مْطَوِّع الابداع في منهج الدّرس.. يا معلّم الاجيال لو شوحِك بْعيدْ”

أبرز المواد

الشاي الأخضر مفيد أم مضر.. هذا البحث يجيب

الشاي الأخضر مفيد أم مضر.. هذا البحث يجيب
http://almnatiq.net/?p=570652
المناطق - وكالات

كشف بحث جديد أصدرته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية المحتوية على مستخلص الشاي الأخضر، قد يؤدي إلى تلف الكبد.

وقالت الهيئة إن الشاي الأخضر الذي يستخدم لإعداد المشروب لا يزال آمنا. كما يظل الشاي سريع التحضير آمنا إذا كان يحتوي على مستويات أقل من مضادات الأكسدة الموجودة بشكل طبيعي في الشاي الأخضر. وأضافت: إن تناول كمية كبيرة من مضادات الأكسدة قد يكون مضرا.

وذكر باحثو الهيئة التي تشرف على سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي أن معظم المكملات الغذائية تحتوي على ما بين 5 و1000 ملليغرام من الشاي، مؤكدين أن تناول أكثر من 800 ملليغرام يوميا يزيد المخاطر الصحية.

واستدركوا: أما تناول كميات كبيرة من مشروب الشاي الأخضر فإنه ليس مرتبطا بتلف الكبد، لاحتوائه على تركيز أقل من مضادات الأكسدة.

روابط ذات صلة

“غوغل” تطلق تطبيقا لتعليم البرمجة بأمتع طريقة ممكنة

“غوغل” تطلق تطبيقا لتعليم البرمجة بأمتع طريقة ممكنة
تفاصيل اللحظات الأخيرة.. هكذا تصرف الأب بعد نحر بناته الثلاث في مكة “صور”

تفاصيل اللحظات الأخيرة.. هكذا تصرف الأب بعد نحر بناته الثلاث في مكة “صور”
دراسة استغرقت 80 عاما تتوصل إلى “سر السعادة”

دراسة استغرقت 80 عاما تتوصل إلى “سر السعادة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*