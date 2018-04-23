رجال الأمن.. عيون ساهرة على حراسة الوطن وصقور جارحة تلاحق الخارجين

المناطق - إسلام داوود

في أجواء تجمع بين الحرارة الموحشة حينا والبرودة القارسة أحيانا أخرى، يسطر رجال الأمن في كافة القطاعات وتحديدا بوزارة الداخلية، ملحمة وطنية عطرة بالتضحية وروح الإقدام للزود عن الوطن من كافة الأعداء المتربصين.

ويجمع محللون أن رجال الأمن يستكملون الدور الذي يقوم به أبطال القوات المسلحة، فهم يواصلون تأمين الجبهة الداخلية من كافة الأخطار في حين يزود أبطال القوات المسلحة وباقي القطاعات العسكرية عن تراب المملكة من الأعداء الخارجيين.

وليس أدل على ذلك الدور العظيم لرجال وزارة الداخلية، ما اسبغه عليهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، حيث وجه خادم برقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ ، فيما يلي نصها .

كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية أخرى لوزير الداخلية على النجاحات الأمنية المتواصلة.

تفاعل مجتمعي

بدورهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع الشكر الذي وجهته القيادة الرشيدة لوزارة الداخلية على إنجازاتها الأمنية.

وتصدر هاشتاق #شكر_الملك_وولي_العهد_للداخلية، قائدة التداول عى موقع تويتر، حيث استذكر النشطاء في تغريداتهم المئات من المواقف البطولية لرجال الأمن وجهودهم في حماية بعضهم حينا، والتصدي للمجرمين أحيانا أخرى.

وكتب الناشط: “الحمد لله حمداً كثيراً طيباً اللهم ابسط علينا من خيراتك وفضلك ورزقك واخذل من أراد ببلدنا بسوء وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه”.

وكتب آخر،: ” ستبقى المملكة العربية السعودية بإذن الله بأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وستبقى المملكة العربية السعودية سند وعون الإسلام والمسلمين”.

وكتبت أخرى،: ” وزارة الداخلية صمام الأمان بداخل الوطن، والعيون الساهرة على راحة المواطنين، يستحقون الشكر والثناء ولو أن الشكر لا يوفيهم حقهم .حفظ الله أمننا وبلادنا من كل سوء”.

تنظيم الشعائر

إضافة لجهود رجال الأمن في حفظ أمن الوطن والمواطنين بصفة عامة، إلا أن تنظيم الشعائر المقدسة أثناء فترة العمرة والحج، ولا سيما في موسم الحج للعام الماضي، اتسمت بقدر كبير وعال من التنظيم وحفظ حياة الحجاج، حيث لم يتم تسجيل أي حالات تدافع تذكر، وكذا أي وفيات جماعية ناتجة عن الاعداد الغفيرة، حيث عد البعض موسم حج العام الماضي بالأكثر نجاحا وتنظيما خلال العقود المنصرمة.

وسطّر رجال الأمن المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج العام الفائت أروع الأمثلة في التسابق لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم يد العون لهم، وتوفير كل ما يُمكّنهم من أداء نسكهم على الوجه الأمثل.

وظهر ذلك جلياً في الكثير من المواقف والمشاهد على امتداد رحلة الحج، بدءاً من دخول ضيوف الرحمن مكة المكرمة، فالحرم المكي الشريف، وصولًا إلى المشاعر المقدسة (منى – عرفات- مزدلفة)، ولم يقتصر دور رجال الأمن على الحفاظ على الأمن، وتيسير حركة المرور فقط، بل ظهر جلياً في تسابقهم على مساعدة الكبير، والعناية بصغار السن، ومساعدة المحتاج، وإرشاد التائه، وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر، وعند اشتداد حرارة الشمس يقومون برش رذاذ المياه الباردة فوق رؤوس ضيوف الرحمن للتخفيف من وطأة حرارة الشمس، والتخفيف عنهم قدر المستطاع.

كما قدم رجال الأمن على مختلف تخصصاتهم صورا إنسانية رائعة عن رجل الأمن السعودي وإخلاصه في العمل لله سبحانه وتعالى أولاً، ثم تأدية لواجبه الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة ضيوف الرحمن في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشّرفها بخدمتهما، أتوا ملبين لرب العالمين، طالبين الرحمة والمغفرة، يأملون من الله عز وجل، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا.