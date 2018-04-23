“السعودية أولا” .. هشتاق ولاء وحب للوطن يتصدر تويتر

المناطق - الرياض

تصدر هشتاق “السعودية أولا” موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليدلل على ولاء وحب ملايين المواطنين للوطن الذين تفاعلوا مع دعوة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاق.

وكان القحطاني قد عرف السعودية أولاً، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: “أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية، وسلمها الاجتماعي، ورفاهيتها الاقتصادية، وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولاً”، مؤكداً أن السعودية أولاً هو ما ستحققه رؤية 2030.

إلى ذلك، غرد الدكتور الداعية عائض القرني بقوله: “كلٌ يُحب وطنه، فكيف إذا كان الوطن مهبط الوحي، ومهد الرسالة، ومسرى رسول الهدى ﷺ، ومُتَنزّل جبريل، وقبلة المسلمين؟!”.

وأضاف القرني أبيات من الشعر عبر وسم السعودية أولاً قال فيها:

حنا من أرض الرّسول أهل الشرف كلّه

نسعى إلى المجد رجّاله وخيّاله

جبريل جا في بلدنا الوحي في ظلّه

ماجا بلندن ولا باريس باظلاله