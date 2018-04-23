صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

أبرز المواد
إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !

إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !

المنطقة الشرقية
شرطة الرياض تتوصل للمتسبب بتحفيز طفل وإستخدام السلاح

شرطة الرياض تتوصل للمتسبب بتحفيز طفل وإستخدام السلاح

أبرز المواد

“السعودية أولا” .. هشتاق ولاء وحب للوطن يتصدر تويتر

“السعودية أولا” .. هشتاق ولاء وحب للوطن يتصدر تويتر
http://almnatiq.net/?p=570668
المناطق - الرياض

تصدر هشتاق “السعودية أولا” موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليدلل على ولاء وحب ملايين المواطنين للوطن الذين تفاعلوا مع دعوة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاق.

وكان القحطاني قد عرف السعودية أولاً، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: “أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية، وسلمها الاجتماعي، ورفاهيتها الاقتصادية، وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها أولاً”، مؤكداً أن السعودية أولاً هو ما ستحققه رؤية 2030.

إلى ذلك، غرد الدكتور الداعية عائض القرني بقوله: “كلٌ يُحب وطنه، فكيف إذا كان الوطن مهبط الوحي، ومهد الرسالة، ومسرى رسول الهدى ﷺ، ومُتَنزّل جبريل، وقبلة المسلمين؟!”.

وأضاف القرني أبيات من الشعر عبر وسم السعودية أولاً قال فيها:
حنا من أرض الرّسول أهل الشرف كلّه
نسعى إلى المجد رجّاله وخيّاله
جبريل جا في بلدنا الوحي في ظلّه
ماجا بلندن ولا باريس باظلاله

روابط ذات صلة

هذا ما يفعله زيت السمسم بالبشرة والشعر

هذا ما يفعله زيت السمسم بالبشرة والشعر
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
فضائح قطر على الملأ.. مسؤول أمني سابق يكشف خبايا انقلاب 1995

فضائح قطر على الملأ.. مسؤول أمني سابق يكشف خبايا انقلاب 1995

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*