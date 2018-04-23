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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
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المناطق - الرياض

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مساء الأحد، بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم 18-2017.

وتفوق صلاح في تصويت لاعبي المسابقة على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ولاعب توتنهام الإنجليزي هاري كين الذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وبهذا يصبح صلاح (25 عاما)، أول مصري وثاني عربي (بعد الجزائري رياض محرز عام 2016) ينال هذا الشرف.

يشار إلى أن صلاح يقدم موسما استثنائيا مع ليفربول، حيث يتصدر حاليا جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا، متفوقا بخمسة أهداف على كين، قبل 3 مراحل من نهاية المسابقة، كما قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2008.

وفاز الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بجائزة أفضل لاعب صاعد، أمام رحيم ستيرلينغ في المركز الثاني وهاري كين في المركز الثالث.

وفازت لاعبة تشلسي فراني كيربي بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعبة في كرة القدم الإنجليزية خلال الموسم الجاري.

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