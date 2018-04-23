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للجنسين .. وظائف في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

للجنسين .. وظائف في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
http://almnatiq.net/?p=570682
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح التقديم في عدد من الوظائف الأكاديمية (للسعوديين والسعوديات) بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

واشترطت الجامعة على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– حاصل على الدرجة العلمية المراد التقديم عليها من الجامعات السعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.
– حاصل على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس.
– أن تكون جميع مؤهلات المتقدم بنظام الإنتظام.
– إجتياز الاختبار العملي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الجامعة اعتباراً من الثلاثاء القادم 1439/8/8هـ ولمدة (10 أيام)، وسيتم تحديث الإعلان بالتفاصيل والتخصصات قبل الموعد المحدد للتقديم مباشرة.

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