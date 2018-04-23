للجنسين .. وظائف في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح التقديم في عدد من الوظائف الأكاديمية (للسعوديين والسعوديات) بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).
واشترطت الجامعة على المتقدم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– حاصل على الدرجة العلمية المراد التقديم عليها من الجامعات السعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم.
– حاصل على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس.
– أن تكون جميع مؤهلات المتقدم بنظام الإنتظام.
– إجتياز الاختبار العملي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.
وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الجامعة اعتباراً من الثلاثاء القادم 1439/8/8هـ ولمدة (10 أيام)، وسيتم تحديث الإعلان بالتفاصيل والتخصصات قبل الموعد المحدد للتقديم مباشرة.
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