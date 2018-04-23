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“هيئة الزكاة”: لا ضرائب على الترفيه في المملكة

“هيئة الزكاة”: لا ضرائب على الترفيه في المملكة
http://almnatiq.net/?p=570688
المناطق - الرياض

أكد  فهد العتيبي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، أنه لا ضرائب على الترفيه في السعودية، في وقت أبدى مواطنون استياءهم من وصول أسعار تذاكر السينما إلى 75 ريالا، جراء وجود ضريبة ترفيه تقدر بـ25 في المائة.

وقال مسؤول في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إنه لا توجد هناك ضريبة تحت مسمى “ضريبة الترفيه”، وإنما هناك “رسوم خدمة” تقوم هيئة الإعلام بتحصيلها من سعر تذاكر السينما من مشغلي دور السينما في السعودية بمقدار 25 في المائة.

وأشار المصدر وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أن “هيئة الإعلام” لا تستطيع إصدار أي نوع من الضرائب إلا بأمر من الجهات العليا، مبينا أن الضريبة الوحيدة المفروضة على أسعار تذاكر السينما هي ضريبة القيمة المضافة فقط وبنسبة 5 في المائة.

وأوضح أن أسعار تذاكر السينما يتم تحديدها من قبل مشغلي دور السينما بعد اعتمادها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على مراقبة الأسعار لتوائم أسعار تذاكر السينما في الدول المجاورة والعالمية.

وحول أسباب وصول أسعار التذاكر إلى 75 ريالا قال المصدر، إن الارتفاع جاء بسبب عدم وجود منافس حاليا، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة تدريجيا مع بداية عمل باقي مشغلي دور السينما قريبا.

 

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