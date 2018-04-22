محافظ بيش يدشن فعاليات مهرجان بيش للتسوق والترفية

جازان - المناطق

دشن محافظ بيش رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة حسن بن عبدالله أبو شرحة الليلة الماضية فعاليات مهرجان بيش للتسوق

والترفية ،بحضور رئيس بلدية بيش ومدير الدفاع المدني وعدد من رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وافتتح المحافظ موقع فعاليات مهرجان تسوق بيش المقام بـحديقة الامير محمد بن ناصر بالمطعن ، وسط حضور مئات الأسر من الأهالي والمصطافين وتستمر فعالياته 45يوماً، حيث سيتضمن عدد من الفعاليات المتنوعة مابين دينية وثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، كما يحتوي على العديد من المحلات والمطاعم والملاهي ومسرح للطفل وحديقة للحيوانات.

وأوضح محافظ بيش بان الفعاليات المنفذة تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بنرعبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، مؤكداً أن السياحة في بيش سيكون لها طابع خاص يجتمع فيها جمال الطبيعة والخدمات المقدمة للزوار والمصطافين.

وبين أن لجنة التنمية السياحية ببيش عكفت على تصميم برامج وفعاليات تلبي احتياجات الطفل والأسرة والشباب من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات في مواقع متعددة من المحافظة بمشاركة عدد من القطاعات والادارات الحكومية .