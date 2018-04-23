” الأرصاد” تحذر من الأمطار والبردوة في هذه المناطق!

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية.
في حين تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق (الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، القصيم ، حائل) والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن ، القيصومة) ومن ثم تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20 -45 كم/ساعة تتحول خلال المساء إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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