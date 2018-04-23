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حقيقة فرض غرامات بسبب نظام حماية أجور العمالة المنزلية!

حقيقة فرض غرامات بسبب نظام حماية أجور العمالة المنزلية!
http://almnatiq.net/?p=570698
المناطق_الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل أن ما تم تداوله حول فرض غرامات على كل مَن لم يلتزم بنظام حماية الأجور للعمالة المنزلية شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أبا الخيل أنه تم إطلاق البرنامج بشكل اختياري لأصحاب العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً.

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