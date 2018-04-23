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لجنة التحقيق في واقعة “المتوفاة المنسية” بـ”مرور محايل” تتخذ هذا الإجراء تجاه بعض الأفراد المباشرين للحادث!

لجنة التحقيق في واقعة “المتوفاة المنسية” بـ”مرور محايل” تتخذ هذا الإجراء تجاه بعض الأفراد المباشرين للحادث!
http://almnatiq.net/?p=570701
المناطق_محايل عسير

أوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة المشكلة للتحقيق في قضية المعلمة “زاهية بنت جابر حسن عسيري” التي وجدت متوفاة في مركبة داخل حجز مرور محايل بعد خمس ساعات من وقوع الحادث المروري الذي أصيب فيه ثلاثة أشخاص آخرون؛ خلصت إلى عدد من النتائج والمرئيات بينها إحالة بعض الأفراد المباشرين للحادث للمجلس التأديبي، مبينة أن الخطأ فردي ويعد إهمالًا من إحدى الجهات الأمنية المباشرة للحادث.
خطأ غير متعمد
وأشارت اللجنة من خلال عملها إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها متوافقة مع الأنظمة والتعليمات، إلا أن هنالك خطأ غير متعمد، ويعد إهمالاً غير مقصود من الجهات التي باشرت الحادث، مؤكدة أنها بذلت جهودًا جيدة من لحظة تلقي البلاغ وإلى لحظة نقل المصابين والمتوفاة إلى المستشفى.
وقالت اللجنة إن المعلمة “زاهية” توفيت وقت وقوع الحادث حسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى محايل، مؤكدة تنازل زوج المتوفاة وابنها عن الحق الخاص.
وينتظر صدور التوجيه من صاحب الصلاحية بما يراه مناسباً تجاه القضية.

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