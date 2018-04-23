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ميليشيات الحوثي تعتقل رؤساء أحياء سكنية في صنعاء

ميليشيات الحوثي تعتقل رؤساء أحياء سكنية في صنعاء
Houthi supporters hold their weapons as they attend a gathering ahead of the birth anniversary of the Prophet Mohammed in Sanaa, Yemen November 28, 2017. REUTERS/Khaled Abdullah
http://almnatiq.net/?p=570714
المناطق_متابعات

كشفت مصادر محلية وإعلامية يمنية، الأحد، عن اعتقال #ميليشيات_الحوثي الانقلابية 45 رئيساً لأحياء سكنية في العاصمة #صنعاء، واقتادتهم إلى سجن الأمن السياسي.

وأكدت المصادر أن المعتقلين من رؤساء الأحياء السكنية رفضوا التجاوب مع أوامر الحوثيين برصد جميع العسكريين المتواجدين في منازلهم وإبلاغهم عنهم ومساعدتهم على استدعائهم بالقوة، للزج بهم في جبهات القتال التي تعاني نقصاً بشرياً حاداً، مع الهزائم الميدانية المتوالية.

واحتالت الميليشيات في الحصول على بيانات العسكريين والأمنيين، بما فيهم المتقاعدين، عبر ربط تسليمها هذه البيانات مقابل الحصول على أسطوانة غاز منزلي، حيث يستمر الحوثيون في احتكار هذه المادة الحيوية منذ شهرين وإغلاق جميع محطات الغاز في صنعاء ومناطق سيطرتهم.

وذكر أحد رؤساء الأحياء السكنية في صنعاء، اشترط عدم ذكر هويته، أن قيادات حوثية طلبت منهم قبل أكثر من أسبوع إبلاغ عدد من العسكريين والأمنيين والمتقاعدين بالحضور إلى اجتماع سيتم تحديد مكانه، لافتاً إلى أن الموالين لهم من “عقال الحارات” الذين قال إنهم قلة هم من استجابوا في حين تعرض الآخرون للاعتقال وبعضهم اختفى هرباً من القبض عليه.

وأشار إلى أن جميع العسكريين في الحي السكني المسؤول عنه يرفضون بشده الانضمام للقتال في صفوف الميليشيا، التي قدمت وعودا لهم بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من عام ونصف، لكنها لم تف بوعدها.

وتأتي دعوة الميليشيات الحوثية للعسكريين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، في محاولة فاشلة منها للتعويض عن قتلاها وخسائرها الميدانية في الآونة الأخيرة، حيث تعيش حالة من الإرباك مع تضييق الخناق عليها في مختلف الجبهات، بالتزامن مع النفور والغضب الشعبي المتصاعد ضدها.

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