إنطلاق فعاليات معرض مدائن الفن 2018 بتبوك

المناطق_سهام العنزي

أحتضنت المكتبة العامة بمنطقة تبوك مساء امس حفل إنطلاق أولى فعاليات معرض مدائن الفن 2018 , الذي تقيمه عضوة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لسيدات الاعمال أميرة الحسين ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، بحضور ضيف الشرف عضو جمعية الثقافة والفنون بجدة سابقاً الدكتور عمر ال جاسر ، وبمشاركة أكثر من 45 فناناً وفنانة .

وبدأ الحفل الذي حضره عدداً من ممثلي وسائل الإعلام بمنطقة تبوك والمهتمين بالفنون بمختلف انواعها بآيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة لسيدة الاعمال أميرة الحسين رحبت في مستهلها بالحضور وقالت : إن هذا المعرض الذي أقمناه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، يأتي إمتدادا للإسهامات المجتمعية التي يقوم بها رجال وسيدات الاعمال المنطقة لخدمة ابناء المنطقة ، ويهدف الى خدمة المجتمع و تنمية مهارات المبدعين والمبدعات من ابناءه ودعمهم من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعنى بالفن وأهله .

بعدها القى ضيف الشرف الدكتور عمر آل جاسر كلمة حث من خلالها رجال الاعمال وسيدات الاعمال والجهات الحكومية والشركات الكبرى لخدمة المواهب والعمل على تبنيهم من خلال توفير الادوات لهم والمساهمة في إشراكهم في برامج هادفة وبناءة .

ثم تحدث بعد ذلك رئيس الفن التشكيلي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تبوك الدكتور احمد الحربي عن اهمية دعم المواهب والإهتمام بها ، منوهاً بدور مثل هذه المعارض الفنية التي تتيح للمبدع إستعراض فنه من خلالها وتوجيه رسالته الفنية ومناقشة مختلف القضايا ومعالجتها.

و بعدها ألقى مدير المكتبة العامة بمنطقة تبوك خلف العنزي أكد من خلالها ان المكتبة تعتبر جامعة لمختلف العلوم والثقافات ومن أهمها الفنية ، التي تعتبر لغة ذات طابع مختلف وتلامس احاسيس الكثير ويستدل بها على ثقافة المجتمع وطابع معيشتهم وتواصلاتهم ، مشيراً إلى أن المكتبة تتشرف بإستضافة مثل هذه المعارض ودعمها التي تشكل الانتماء لهذا الوطن الغالي ، مبدياً إعجابه بما شاهد من مشاركات تؤكد بأن المنطقة تضم نخبة من المبدعين لم يعد ينقصهم سوى تسليط الضوء على إبداعاتهم .

واختتم الحفل بكلمة الفنانة التشكيلية / ثنوى القرعاني التي القتها نيابة عن المشاركين والمشاركات في المعرض وقالت إن روعة البيان وسحر الكلام ليعجزان عن التعبير بما في داخلي من فخر وانا اقف امامكم فما انا الا نقطة في بحر فنانات وفناني تبوك نحمل على عواتقنا هذا الفن الجميل الذي تحدث فيه الكثير وطوقته الأقلام أحاول أن أستعير بلاغة القول وسحر الأداء لأعبر عن كل ما في صدري وتنطق به مشاعري لأجول بفكري وعقلي مرحبة بكم في معرضنا هذاكما انني ارحب بضيفنا الاستاذ عمرالجاسر تعلمون مدى تطور الفن بتبوك حتى اصبحنا نشاهد موهوبين وصلت اسمائهم للسماء تتلأء كالنجوم مثلت تبوك في محافل ومعارض على مستوى المملكة وخارجها واصبح يشار لها بالبنان انطلقت من تبوك الورد ولم يأتي هذا التطور الا بتوفيق الله ثم داعمي هذه المواهب وخير مثال على ذلك صاحبة الايادي البيضاء سيدة الاعمال الاستاذة اميرة الغامدي هذا الابداع احتواه الدعم فاخرجه بطريقة تليق به ويتفاخر به في اواسط المجتمع لا نعلم كيف نشكر من دعم بعد شكرنا لله عز وجل طامعين في مزيد من دعم هذه المواهب لدفعها للانطلاق في عالم الفن وتمثيل تبوك خير تمثيل وفي الختام لا أملك إلا أن أشكر الله عز وجل ان وفقني لاتحدث عن فنانين تبوك سائلة المولى عز وجل لكم التوفيق .

يذكر ان المعرض يضم العديد من الفنون التي يأتي الرسم التشكيلي في مطلعها إضافة إلى التصاميم اليدوية والتصوير الفوتوغرافي ويفتتح ابوابه من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً .