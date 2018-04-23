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«متحدث الداخلية» يكشف عن استعدادات إقرار تنظيم استخدام طائرات «الدرون»

«متحدث الداخلية» يكشف عن استعدادات إقرار تنظيم استخدام طائرات «الدرون»
http://almnatiq.net/?p=570719
المناطق_الرياض

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي أنه من المتوقع أن يصدر قريبا تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد «الدرون» موضحا أنه تم الانتهاء من دراسته وهو في مرحلة الإقرار.
وأضاف أن الضوابط الخاصة بتلك الطائرات ستضمن سيطرة من يمتلك هذا النوع من الطائرات، عليها، وعدم إتاحتها لأي شخص لا علاقة له بها مهما كان حتى لا يساء استخدامها.
وأشار إلى أن التنظيم يهدف لضمان عدم استخدامها في الإساءة لخصوصية المجتمع أو التأثير على أنظمة السلامة الجوية أو الإخلال بالأمن والسلامة، كما يسعى التنظيم إلى تحديد المواصفات الفنية لطائرات الدرون التي يمكن استخدامها في الأغراض الخاصة بالهواة، ووضع ضوابط المتاجرة فيها سواء ببيعها أو شرائها أو صيانتها أو إصلاحها .
وأكد أنه في حال ضبط أي حالة لتشغيل الدرون بشكل مخالف أو به تعد على خصوصية شخص ما يتم التحفظ على الطائرة وإحالة المسؤول عن استخدامها بما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة، للنيابة العامة.
وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض قد صرح ” السبت” أنه لوحظ إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع “درون”، دون أن يكون مصرحاً لها بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.

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