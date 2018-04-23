احدث الأخبار

تطبيق دردشة خاص بأجهزة أندرويد
أبرز المواد
 شرطة الرياض تضبط مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين
أبرز المواد
 مجموعة السبع تعارض سلوك روسيا “الشرير”
أبرز المواد
 254 مستفيد من واحة الطفل بالمركز العلمي بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 موجة غبار تتسبب بحادثين على طريق رنيه وادي الدواسر
أبرز المواد
 حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من مليونين وثمانمائة قرص إمفيتامين
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لخريجين معهد العاصمة النموذجي
أبرز المواد
 شاهد: الأمير تركي بن طلال يلبي دعوة عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي
أبرز المواد
 تجاوز خاطئ يتسبب في تصادم مروع بين 3 مركبات ووفاة 5 أشخاص
أبرز المواد
 القبض على مواطن ظهر بمقطع فديو يحفز طفل للقيام بأطلاق اعيره ناريه من سلاح رشاش
أبرز المواد
 إنطلاق فعاليات معرض مدائن الفن 2018 بتبوك
أبرز المواد
 والد 3 توائم يروي تفاصيل وفاتهم في مستشفى ولادة الدمام.. و”الصحة” تعلق!
أبرز المواد
إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !

إصابة طالبة في مدرسة ثانوية بحفرالباطن ونقلها للمستشفى بسبب ” الشينكو ” !

المنطقة الشرقية
صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

صورة قديمة لتسلم سمو ولي العهد شهادة الجامعة من يد خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

مصادر لـ”المناطق”: الرفع بتنظيم استخدام “الدرون” إلى مجلس الوزراء لإقراره .. يسمح باستيرادها وبيعها وضوابط خاصة لاستخدامها

أبرز المواد
شرطة الرياض تتوصل للمتسبب بتحفيز طفل وإستخدام السلاح

شرطة الرياض تتوصل للمتسبب بتحفيز طفل وإستخدام السلاح

أبرز المواد

والد 3 توائم يروي تفاصيل وفاتهم في مستشفى ولادة الدمام.. و”الصحة” تعلق!

والد 3 توائم يروي تفاصيل وفاتهم في مستشفى ولادة الدمام.. و”الصحة” تعلق!
http://almnatiq.net/?p=570722
المناطق_الدمام

أعلنت إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، فتح تحقيق موسع في واقعة وفاة 3 توائم، داخل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، خلال شهر واحد.

حالة الأجنة

وفي تفاصيل الواقعة، على لسان والد الأطفال، وهو مواطن يدعى إبراهيم المقيط، أوضح أن زوجته كانت حاملًا بأربعة توائم، وكانت تراجع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وتم تنويمها لمدة شهر ونصف الشهر، لمراقبة حالة الأجنة، وسلامتهم، وسلامة والدتهم.

وأضاف والد الأطفال: “في تاريخ أول مارس الماضي، شعرت الأم بتعب شديد، فقرر الأطباء إجراء ولادة قيصرية، وفوجئت بوفاة الطفلة الأولى عقب 22 ساعة فقط من ولادتها، وكانت هزيلة الوزن، ومريضة منذ وجودها في بطن الأم”، بحسب “المدينة”.

نقص الأكسجين

وتابع: “أحد الأطفال وهو ذكر أكمل ٣ أسابيع، وكان طبيعيًا، وبصحة جيدة، وكثير الحركة، لكن فجأة انتكست حالته، وتجمعت السوائل في جسده لمدة أسبوع، دون معرفة السبب، ثم توفي بعد أن أكمل شهرًا، بسبب نقص الأكسجين لتجمع السوائل التي ضغطت على الرئة والقلب”.

وأضاف والد الأطفال “ابنتي الثالثة كانت بصحة جيدة أيضًا، وكثيرة الحركة، وأكملت ٣٦ يومًا ثم توفيت، وكتب أن سبب الوفاة جرثومة بالدم، مع العلم بأنه أُجريت لها تحاليل، قبل وفاتها بـ٩ أيام، وكل مرة أسأل الطبيب عن حالتها يؤكد أنها جيدة، حتى قبل وفاتها بيوم واحد”.

تقديم شكوى

وكشف الأب عن تقديمه شكوى إلى إدارة المستشفى فور وفاة طفله الثاني، ووعده مسؤولوها بالاهتمام ورعاية الباقي من الأطفال وتوفيت ابنته الثالثة رغم ذلك، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى كانت تتعمد إبلاغه بوفاة أبنائه بعد منتصف الليل، ولفت إلى أنه تم نقل ابنته الأخيرة إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بعد توصية من مدير الشؤون الصحية بذلك.

“صحة الشرقية”

قال المتحدث الرسمي لصحة الشرقية، أسعد سعود، أن ولادة الأم تمت بعملية قيصرية، ووضعت 4 توائم تراوحت أوزانهم بين 500 جرام، وكيلو جرام واحد، وكانوا من الأطفال “الخدج”، لأن ولادتهم تمت بعد 26 أسبوعًا.

وأضاف: “اتخذ الأطباء الإجراءات الواجبة لإنقاذ حياة الأطفال، وقرروا على الفور إدخالهم للعناية المركزة، بحسب الإجراء الطبي المتبع، وجرت محاولات لإنقاذهم، لكن انتكاس حالتهم حال دون ذلك»، لافتًا إلى أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تتراوح بين 80% و90%  بحسب ما هو معلوم طبيًا.

روابط ذات صلة

تطبيق دردشة خاص بأجهزة أندرويد

تطبيق دردشة خاص بأجهزة أندرويد
شرطة الرياض تضبط مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين

شرطة الرياض تضبط مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب المقيمين
مجموعة السبع تعارض سلوك روسيا “الشرير”

مجموعة السبع تعارض سلوك روسيا “الشرير”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*