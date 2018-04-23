القبض على مواطن ظهر بمقطع فديو يحفز طفل للقيام بأطلاق اعيره ناريه من سلاح رشاش

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http://almnatiq.net/?p=570726
المناطق_شاجع الدوسري

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم بتصوير طفل وتحفيزه للعبث بسلاح من نوع (رشاش) واطلاق أعيرة نارية بالهواء في أحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض , دون اكتراث للعواقب .
ولخطورة ذلك وما له من تأثيرات تظهر سلبياتها على سلوك الطفل وأقرانه , فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بعد تحليل المقطع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من كشف هوية المصور العابث والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر) , جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك ، لتحذر من عواقب العبث بالأسلحة وما ينتج عنه من مخاطر وتؤكد على ضرورة تربية النشء على الحذر من استخدامها وغرس قيم احترام الأنظمة والقوانين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع. – والله الهادي إلى سواء السبيل –

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