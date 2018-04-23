تجاوز خاطئ يتسبب في تصادم مروع بين 3 مركبات ووفاة 5 أشخاص

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أوضح المتحدث الرسمي لإدارة مرور محافظة جدة، أنه عند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظُهر أمس الأحد وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، الأولى “هونداي سوناتا”، والثانية “تريلا نقليات بترولية”، والثالثة باص ينقل (17) معتمرًا من الجنسية البريطانية، وذلك على طريق صعبر القديم بمحافظة رابغ.

وأضاف: وقد نجم عن الحادث اشتعال تريلا النقليات البترولية، وتفحُّم سائقها باكستاني الجنسية، ومصرع (4) معتمرين وإصابة (12) آخرين من ركاب الحافلة، إضافة إلى إصابة سائق الحافلة التي كانت تقل المعتمرين (باكستاني الجنسية).

وأردف: أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة محاولة سائق السيارة الهونداي (سوداني الجنسية) تجاوز التريلا، واصطدامه بمقدمة الحافلة القادمة بالاتجاه المعاكس من الطريق؛ ما تسبب في انحرافها واصطدامها بالتريلا، واشتعالها.

وأشار إلى أنه تم إيقاف سائقَي السيارة الهونداي والحافلة رهن التحقيق في الحادث المروري.

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