شاهد: الأمير تركي بن طلال يلبي دعوة عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي

المناطق_عسير

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير الليلة الماضية حفل العشاء الخاص الذي أقامه لسموه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز بن سعود أبونقطة المتحمي حيث التقى سموه أبناء الشهيد محمد بن سعود أبونقطة المتحمي واطمأن عليهم وتجاذب معهم أطراف الحديث، وحضر حفل العشاء أسرة آل أبونقطة المتحمي وأعضاء اللجنة الدائمة بمجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة وبعض المشايخ ورجال الأعمال بالمنطقة.