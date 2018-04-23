شاهد: الأمير تركي بن طلال يلبي دعوة عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي

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http://almnatiq.net/?p=570731
المناطق_عسير

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير الليلة الماضية حفل العشاء الخاص الذي أقامه لسموه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز بن سعود أبونقطة المتحمي حيث التقى سموه أبناء الشهيد محمد بن سعود أبونقطة المتحمي واطمأن عليهم وتجاذب معهم أطراف الحديث، وحضر حفل العشاء أسرة آل أبونقطة المتحمي وأعضاء اللجنة الدائمة بمجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة وبعض المشايخ ورجال الأعمال بالمنطقة.

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