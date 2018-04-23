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حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من مليونين وثمانمائة قرص إمفيتامين

حدود تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من مليونين وثمانمائة قرص إمفيتامين
http://almnatiq.net/?p=570737
المناطق_تبوك
أحبطت الدوريات البحرية لحرس الحدود بمنطقة تبوك امس محاولة تهريب أكثر من مليونين وثمانمائة قرص إمفيتامين (كيبتاجون) ، وكيلو ونصف الكيلو من مخدر الأفيون ، والقبض على المتورطين في تهريبها واستقبالها .
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الاحباط جاء بتوفيق الله بعد رصد هدف بحري أثناء محاولته تجاوز الحدود البحرية لمسؤوليات قطاع حقل ، حيث تم على الفور محاصرته وضبطه ، والقبض على شخصين عربيي الجنسية كانا على متنه ، كما تم القبض على مستقبلي المواد المخدرة وعددهم (٢) شخصين سعوديي الجنسية .
وبين أنه بتفتيش القارب تم ضبط (٢،٨٥١،٥٠٠) قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) و(١) كيلوجرام و(٥٠٠) جرام من مادة الأفيون المخدرة ، مشيراً إلى أنه تم إحالة المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتورطين في تهريبها واستقبالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية ذات العلاقة .
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون ، بعون الله وتوفيقه ، بعزيمة عالية‏ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع أمام كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته .

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