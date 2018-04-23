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موجة غبار تتسبب بحادثين على طريق رنيه وادي الدواسر

موجة غبار تتسبب بحادثين على طريق رنيه وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=570742
المناطق_شاجع الدوسري
شهدت محافظة وادي الدواسر مساء أمس الأحد موجه غبار انعدمت فيها الرؤيه لعدة امتار وتعطلت الحركه على طريق رنيه وادي الدواسر لبعض الوقت بسبب الغبار الكثيف وانعدام الرؤيه ووقع حادثين تصادم سيارات جراء انعدام الرؤيه ونقل المصابون لمستشفى وادي الدواسر العام لتلقي العلاج وحذر متداولون بمواقع التواصل الاجتماعي نقلوا صورا لتصادم بين شاحنتين نوع تريلا وسياره صغيره العابرين لطريق رنيه وادي الدواسر بتوخي الحيطه والحذر جراء الغبار الذي حجب الرؤيه لعدة مسافات

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